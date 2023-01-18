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Собянин: в ближайшие годы за счет бюджета города в ТиНАО будет построено 33 соцобъекта

Собянин: в ближайшие годы за счет бюджета города в ТиНАО будет построено 33 соцобъекта

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Новые детские сады, школы, поликлиники и культурные центры появятся в ТиНАО в ближайшие три года. Всего построят 33 новых социальных объекта, заявил Сергей Собянин.

За 10 лет население этих округов Москвы выросло более чем в 2,5 раза – до 650 тысяч человек. Для них откроют 20 детских садов и школ, рассчитанных более чем на две тысячи ребят. Также будет построено пять поликлиник и детский стационар на 180 коек в "Коммунарке". Кроме того, откроется семь культурно-досуговых центров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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