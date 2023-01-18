Движение по новому дублеру Боровского шоссе откроют в 2023 году – Собянин

Новый дублер Боровского шоссе на западе ТиНАО введут в эксплуатацию в этом году. Больше половины работ уже завершено.Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дорога протянется от участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и примкнет к трассе Московский – Рассказовка. Она разгрузит крупную магистраль, а также соединит поселение Внуковское с районом Ново-Переделкино.

Как отметил Собянин, в ТиНАО уже построено свыше 350 километров дорог. А до конца 2025 года планируется ввести еще больше 90 километров.

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