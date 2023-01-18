Собянин сообщил о восстановлении скульптур "Дома с фигурами" в Москве

Сергей Собянин сообщил, что на "Дом с фигурами" в Подколокольном переулке вернули знаменитые скульптуры. Монументы "Промышленность" и "Сельское хозяйство" снова украшают арку 8-этажного здания благодаря реставраторам. Кроме того, там модернизировали систему водоотведения павильонов, чтобы скульптуры не разрушали осадки.

Как рассказали в департаменте культурного наследия Москвы, монументы долгое время нуждались в реставрации. Их бережно демонтировали и перевезли в мастерскую, где над ними трудились специалисты, а затем аккуратно установили на место.

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