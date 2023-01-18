Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Город

Собянин сообщил о восстановлении скульптур "Дома с фигурами" в Москве

Собянин сообщил о восстановлении скульптур "Дома с фигурами" в Москве

Новости часа: в Москве открыли путепровод в районе улицы Александры Монаховой

Новости часа: Сокольническую линию московского метро продлят до станции "Потапово"

Собянин рассказал об открытии путепровода в районе улицы Александры Монаховой

Новости часа: Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях

Собянин заявил о создании музея искусств в Даниловском районе в 2023 году

Новости часа: Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая РФ

Собянин: усадьба "Покровское-Стрешнево" будет отреставрирована до конца года

Собянин заявил о начале реализации нового стандарта экстренной помощи пациентам

Собянин открыл новый флагманский центр НИИ скорой помощи им Склифосовского

Сергей Собянин сообщил, что на "Дом с фигурами" в Подколокольном переулке вернули знаменитые скульптуры. Монументы "Промышленность" и "Сельское хозяйство" снова украшают арку 8-этажного здания благодаря реставраторам. Кроме того, там модернизировали систему водоотведения павильонов, чтобы скульптуры не разрушали осадки.

Как рассказали в департаменте культурного наследия Москвы, монументы долгое время нуждались в реставрации. Их бережно демонтировали и перевезли в мастерскую, где над ними трудились специалисты, а затем аккуратно установили на место.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика