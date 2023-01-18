Сергей Собянин рассказал об открытии путепровода в районе улицы Александры Монаховой в ТиНАО. Дорога находится на пересечении с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Его удалось построить на 21 месяц раньше срока.

По словам мэра столицы, будущая трасса, которая будет выполнять функции дублера МКАД, свяжет южные и юго-западные районы ТиНАО. Теперь водителям доступны четыре полосы движения. Жителям Коммунарки уже не нужно выезжать на трассу, чтобы проехать по поселку.

Также Сергей Собянин сообщил о решении продлить Сокольническую линию до станции "Потапово". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.