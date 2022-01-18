Собянин продлил действие домашнего режима для пенсионеров из-за распространения "Омикрона"

16:15
Сергей Собянин объявил об усилении в Москве антиковидных мер. На прошлой неделе число случаев увеличилось в два раза, при этом госпитализаций стало меньше на 46%.
До 1 апреля продлили удаленку для 30% сотрудников. Это позволит снизить число пассажиров в транспорте и минимизировать общение в офисах, то есть прервать цепочки заражения. Домашний режим для пенсионеров и непривитых из групп риска также будет актуален до 1 апреля.
Мэр подчеркнул, что "Омикрон" действительно намного заразнее предыдущих штаммов, но чаще всего он протекает в легкой форме. И нужна не больничная помощь, а амбулаторная – повышается нагрузка на врачей в поликлиниках. Московская система здравоохранения к этому готова. Дежурных докторов стало больше, как и исследований, которые могут провести прямо на приеме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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