Собянин: центральному участку Таганско-Краснопресненской линии метро – 50 лет

Центральному участку Таганско-Краснопресненской линии метро исполняется 50 лет, напомнил Сергей Собянин. Раньше линия называлась Ждановско-Краснопресненской и появилась в результате объединения 2 радиусов.

На новом участке открылись станции "Кузнецкий мост" и "Пушкинская". Сейчас они востребованы не только у москвичей, но и у туристов благодаря своему расположению и уникальному дизайну, подчеркнул мэр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.