Сергей Собянин поздравил коллектив "Больницы 52" с 70-летием медучреждения.

По словам мэра, с начала 2025 года в больнице прошли лечение почти 80 тысяч пациентов, провели более 500 тысяч амбулаторных приемов, появились на свет около 5 тысяч новорожденных.

На базе медучреждения работают 4 центра компетенций городского значения, а некоторые виды медпомощи уникальны и редки не только в Москве, но и в России.

