Собянин: соцказначейство помогает оформить выплаты и льготы более 5 млн человек

Социальное казначейство помогает оформить выплаты и льготы уже более чем 5 миллионам жителей Москвы, заявил Сергей Собянин. Первый в стране единый центр работает в столице почти 2 года, полностью курируя обработку заявлений.

Более 100 видов компенсаций и льгот доступны горожанам круглосуточно в один клик. Самыми востребованными услугами в этом году стали меры поддержки семьям с детьми. Более 400 тысяч детей из многодетных семей и детей с особенностями здоровья получили компенсацию на школьную форму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.