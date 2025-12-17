Сергей Собянин открыл трамвайную линию с вагонами на автономном ходу

Движение трамваев запустили по Трифоновской улице. Старт новым составам "Львенок-Москва" на автономном ходу дал Сергей Собянин.

По словам мэра, они будут следовать по маршруту № 5. Восстановленный участок помог связать кратчайшим путем станцию метро "Рижскую" с Белорусским вокзалом. На маршруте, по которому трамваи не ездили уже 30 лет, заменили рельсы, уложили новое покрытие путей и обустроили разворотное кольцо.

