17 декабря, 07:30Мэр Москвы
Сергей Собянин открыл трамвайную линию с вагонами на автономном ходу
Движение трамваев запустили по Трифоновской улице. Старт новым составам "Львенок-Москва" на автономном ходу дал Сергей Собянин.
По словам мэра, они будут следовать по маршруту № 5. Восстановленный участок помог связать кратчайшим путем станцию метро "Рижскую" с Белорусским вокзалом. На маршруте, по которому трамваи не ездили уже 30 лет, заменили рельсы, уложили новое покрытие путей и обустроили разворотное кольцо.
