Новости часа: 700 предприятий открыто на первых этажах построенных по реновации домов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 700 предприятий открыли на первых этажах домов, возведенных по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Экипажи дорожного патруля ЦОДД вытащили из сугробов во время снегопадов более 30 грузовиков, сообщили в Дептрансе.

18 декабря в Москве ожидаются морозы до минус 16 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.