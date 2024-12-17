Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 18:15

Новости

Новости часа: 700 предприятий открыто на первых этажах построенных по реновации домов

Новости часа: 700 предприятий открыто на первых этажах построенных по реновации домов

Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Собянин: 700 предприятий открыто на первых этажах построенных по реновации домов

Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Собянин: депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Собянин: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Собянин: депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем почти на 8%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 700 предприятий открыли на первых этажах домов, возведенных по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Экипажи дорожного патруля ЦОДД вытащили из сугробов во время снегопадов более 30 грузовиков, сообщили в Дептрансе.

18 декабря в Москве ожидаются морозы до минус 16 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациябизнестранспортобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика