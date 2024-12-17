17 декабря, 13:45Новости
Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все компании-участники нацпроекта "Производительность труда" завершили пилотный этап. Об этом заявил Сергей Собянин.
В сервисе "Библиотеки Москвы" появились новогодние подборки книг, пишет портал mos.ru
По прогнозам синоптиков, температурные качели ожидаются в Москве до конца недели.
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