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Новости

17 декабря, 13:45

Новости

Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Собянин: 700 предприятий открыто на первых этажах построенных по реновации домов

Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Собянин: депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Собянин: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Собянин: депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем почти на 8%

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в следующем году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все компании-участники нацпроекта "Производительность труда" завершили пилотный этап. Об этом заявил Сергей Собянин.

В сервисе "Библиотеки Москвы" появились новогодние подборки книг, пишет портал mos.ru

По прогнозам синоптиков, температурные качели ожидаются в Москве до конца недели.

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