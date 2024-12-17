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Новости

Новости

17 декабря, 13:00

Новости

Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Собянин: депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Собянин: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Собянин: депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем почти на 8%

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в следующем году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 декабря

Новости часа: объем взаимной торговли между Москвой и Китаем увеличился на 7,7%

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершилась пилотная часть нацпроекта "Производительность труда", в которой приняли участие почти 420 столичных предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажиры могут воспользоваться функцией заморозки "Тройки" в праздничные дни, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

70% месячной нормы осадков выпало в Москве за половину декабря, заявили синоптики.

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