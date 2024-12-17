17 декабря, 13:00Новости
Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершилась пилотная часть нацпроекта "Производительность труда", в которой приняли участие почти 420 столичных предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Пассажиры могут воспользоваться функцией заморозки "Тройки" в праздничные дни, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
70% месячной нормы осадков выпало в Москве за половину декабря, заявили синоптики.