Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершилась пилотная часть нацпроекта "Производительность труда", в которой приняли участие почти 420 столичных предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажиры могут воспользоваться функцией заморозки "Тройки" в праздничные дни, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

70% месячной нормы осадков выпало в Москве за половину декабря, заявили синоптики.