Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электродепо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новогодние мероприятия пройдут в детских больницах Москвы, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вернуть переплату по административным штрафам и пошлинам теперь можно на портале mos.ru, заявили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ).