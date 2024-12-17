17 декабря, 11:45Новости
Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электродепо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Новогодние мероприятия пройдут в детских больницах Москвы, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Вернуть переплату по административным штрафам и пошлинам теперь можно на портале mos.ru, заявили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ).