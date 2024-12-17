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Новости

17 декабря, 11:45

Новости

Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Собянин: депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем почти на 8%

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в следующем году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 декабря

Новости часа: объем взаимной торговли между Москвой и Китаем увеличился на 7,7%

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем

Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем

Новости часа: площадка в "Алабушеве" стала центром размещения новых фармкомпаний

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электродепо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новогодние мероприятия пройдут в детских больницах Москвы, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вернуть переплату по административным штрафам и пошлинам теперь можно на портале mos.ru, заявили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ).

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