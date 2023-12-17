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17 декабря, 16:30

Общество

Новости часа: исследования эффективности новых онкопрепаратов в Москве станут постоянными

Новости часа: исследования эффективности новых онкопрепаратов в Москве станут постоянными

Новейшие онкопрепараты будут исследовать в Москве на постоянной основе – Собянин

Новости часа: производство по пошиву одежды появится в районе Отрадное

Новости часа: 25 инвесторов получили в Москве землю под строительство производства

Собянин: 25-й инвестор получил земельный участок на льготных условиях

Новости часа: мэр Москвы назвал самые востребованные станции МЦД-3

Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

Собянин: больше 40 млн поездок по МЦД-3 совершили пассажиры с момента его запуска

39 московских парков украсили к Новому году

Несколько десятков домов передали под заселение по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исследования эффективности новейших онкопрепаратов в Москве станут постоянными. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы проводят регламентные работы на улицах столицы из-за снегопада. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Оттепель в столице продлится до 22 декабря. О погодных условиях предупредили синоптики.

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