Новости часа: исследования эффективности новых онкопрепаратов в Москве станут постоянными

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исследования эффективности новейших онкопрепаратов в Москве станут постоянными. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы проводят регламентные работы на улицах столицы из-за снегопада. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Оттепель в столице продлится до 22 декабря. О погодных условиях предупредили синоптики.