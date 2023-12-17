17 декабря, 16:30Общество
Новости часа: исследования эффективности новых онкопрепаратов в Москве станут постоянными
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исследования эффективности новейших онкопрепаратов в Москве станут постоянными. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Городские службы проводят регламентные работы на улицах столицы из-за снегопада. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.
Оттепель в столице продлится до 22 декабря. О погодных условиях предупредили синоптики.