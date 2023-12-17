Новости часа: производство по пошиву одежды появится в районе Отрадное

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство по пошиву одежды появится в районе Отрадное. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инвестор построит в Даниловском районе детский сад по городской программе. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Турникеты на станциях Московских центральных диаметров стали работать быстрее. Ускорить работу турникетов удалось благодаря обновлению программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте mos.ru.