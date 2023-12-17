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Новости

17 декабря, 14:45

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Новости часа: производство по пошиву одежды появится в районе Отрадное

Новости часа: производство по пошиву одежды появится в районе Отрадное

Новости часа: 25 инвесторов получили в Москве землю под строительство производства

Собянин: 25-й инвестор получил земельный участок на льготных условиях

Новости часа: мэр Москвы назвал самые востребованные станции МЦД-3

Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

Собянин: больше 40 млн поездок по МЦД-3 совершили пассажиры с момента его запуска

39 московских парков украсили к Новому году

Несколько десятков домов передали под заселение по программе реновации

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: более 16 тысяч человек получили жилье по реновации на востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство по пошиву одежды появится в районе Отрадное. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инвестор построит в Даниловском районе детский сад по городской программе. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Турникеты на станциях Московских центральных диаметров стали работать быстрее. Ускорить работу турникетов удалось благодаря обновлению программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

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