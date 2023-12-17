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17 декабря, 13:30

Общество

Новости часа: 25 инвесторов получили в Москве землю под строительство производства

Новости часа: 25 инвесторов получили в Москве землю под строительство производства

Собянин: 25-й инвестор получил земельный участок на льготных условиях

Новости часа: мэр Москвы назвал самые востребованные станции МЦД-3

Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

Собянин: больше 40 млн поездок по МЦД-3 совершили пассажиры с момента его запуска

39 московских парков украсили к Новому году

Несколько десятков домов передали под заселение по программе реновации

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: более 16 тысяч человек получили жилье по реновации на востоке Москвы

Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тысяч рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 инвесторов получили в Москве землю под строительство производства по льготной арендной ставке. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в воскресенье, 17 декабря, в Москве из-за гололедицы. О погодных условиях рассказал Гидрометцентр.

Восемь приподнятых посадочных платформ оборудовали на трамвайных остановках на Шаболовке. Об этом сообщил Дептранс.

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