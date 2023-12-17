Новости часа: 25 инвесторов получили в Москве землю под строительство производства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 инвесторов получили в Москве землю под строительство производства по льготной арендной ставке. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в воскресенье, 17 декабря, в Москве из-за гололедицы. О погодных условиях рассказал Гидрометцентр.

Восемь приподнятых посадочных платформ оборудовали на трамвайных остановках на Шаболовке. Об этом сообщил Дептранс.