Проезд на общественном транспорте Москвы будет бесплатным в новогоднюю ночь

Проезд на метро, по Московскому центральному кольцу и на наземном общественном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра украшенных к праздникам электробусов.

Также Собянин поручил продлить работу общественного транспорта Москвы в новогоднюю ночь. МЦД будут работать до 02:30, а метро и МЦК – всю новогоднюю ночь. Кроме того, в новогоднюю ночь будет работать наземный транспорт на 66 маршрутах, еще на 91 маршруте его работа продлевается до 03:30.

Работа некоторых маршрутов наземного транспорта будет продлена до 03:30, а метро и МЦК – до 02:00 и в ночь с 6 на 7 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.