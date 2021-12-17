Москва победила в двух номинациях туристической премии World Travel Awards – 2021

Столица взяла награды в двух номинациях престижной премии в мире туризма World Travel Awards. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В этом году Москва стала лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим – для коротких поездок. Кроме того, столица вместе с Санкт-Петербургом получила приз за продвижение внутреннего туризма с проектом "Два города – миллион впечатлений".

За 10 лет в Москве стало больше парков, благоустроили сотни улиц и общественных пространств, преобразили десятки набережных. Награды мирового этапа премии российская столица получает уже третий год подряд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.