Сергей Собянин открыл Центр ранней помощи в Морозовской детской больнице. Комплексная модернизация двух лечебных корпусов заняла чуть более 1,5 года.

В одном из корпусов будут работать кабинеты консультационно-диагностического центра и дневной стационар. Второй отвели под размещение уникального Центра ранней помощи, где врачи будут осуществлять наблюдение, лечение и реабилитацию недоношенных и маловесных детей.

