17 ноября, 19:15Мэр Москвы
Собянин: на западе Москвы выполнено 57 дорожных улучшений
С начала текущего года на западе Москвы реализовано 57 значимых проектов по улучшению организации дорожного движения. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, в Западном административном округе продолжается активная работа службы дорожных кураторов.
В рамках выполненных работ были обустроены три новых пешеходных перехода вблизи станций метро, образовательных учреждений и остановочных пунктов, а также создано шесть островков безопасности на внутрирайонных магистралях.
