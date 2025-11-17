Собянин: на западе Москвы выполнено 57 дорожных улучшений

С начала текущего года на западе Москвы реализовано 57 значимых проектов по улучшению организации дорожного движения. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, в Западном административном округе продолжается активная работа службы дорожных кураторов.

В рамках выполненных работ были обустроены три новых пешеходных перехода вблизи станций метро, образовательных учреждений и остановочных пунктов, а также создано шесть островков безопасности на внутрирайонных магистралях.

