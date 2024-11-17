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17 ноября, 16:15

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Собянин: московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета

Собянин: московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета

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Столичные школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов по всей России с лета. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, например, воспитанники Московского дворца пионеров совершили поездку на побережье Черного моря, чтобы провести исследования по орнитологии, ботанике и микологии, напомнил мэр. Ребята изучали природу в районе полуострова Абрау. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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