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17 ноября, 23:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о высокой степени готовности станции метро "Тютчевская"

Новости часа: Собянин рассказал о высокой степени готовности станции метро "Тютчевская"

Новости часа: ​возле "Москва-Сити" построят надземный переход и новые проезды – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики

Новости часа: Собянин сообщил о готовности более чем на 75% станции "Тютчевская"

Новости часа: в системе здравоохранения Москвы работает около 3 тыс врачей общей практики

Собянин доложил о готовности станции "Тютчевская" новой линии метро

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

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Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Готовность строящейся станции "Тютчевская" будущей Троицкой линии московского метро превысила 75%, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

В рамках проекта "Московское долголетие" горожане могут посетить курсы по рисованию. Об этом рассказала пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения столицы.

С января 2023 года в Москвы было выявлено 69 тысяч случаев парковки автомобилей на газонах, заявила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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