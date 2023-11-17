Новости часа: Собянин рассказал о высокой степени готовности станции метро "Тютчевская"

Готовность строящейся станции "Тютчевская" будущей Троицкой линии московского метро превысила 75%, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

В рамках проекта "Московское долголетие" горожане могут посетить курсы по рисованию. Об этом рассказала пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения столицы.

С января 2023 года в Москвы было выявлено 69 тысяч случаев парковки автомобилей на газонах, заявила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.