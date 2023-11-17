Новости часа: ​возле "Москва-Сити" построят надземный переход и новые проезды – Собянин

В Москве утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити", согласно которому появятся новые проезды и надземный переход. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Движение трамваев на улице Шаболовка в Москве до станции метро "Университет" приостановят по выходным с 18 ноября, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из аэропорта Шереметьево в Кировск по пятницам и воскресеньям с декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.