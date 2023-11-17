Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 23:00

Новости

Новости часа: ​возле "Москва-Сити" построят надземный переход и новые проезды – Собянин

Новости часа: ​возле "Москва-Сити" построят надземный переход и новые проезды – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики

Новости часа: Собянин сообщил о готовности более чем на 75% станции "Тютчевская"

Новости часа: в системе здравоохранения Москвы работает около 3 тыс врачей общей практики

Собянин доложил о готовности станции "Тютчевская" новой линии метро

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Новости часа: центр для разработчиков БПЛА откроют в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Новости часа: с начала года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов

В Москве утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити", согласно которому появятся новые проезды и надземный переход. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Движение трамваев на улице Шаболовка в Москве до станции метро "Университет" приостановят по выходным с 18 ноября, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из аэропорта Шереметьево в Кировск по пятницам и воскресеньям с декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика