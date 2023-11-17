Новости часа: Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики

В Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей. Об уникальных возможностях для роста квалификации медиков сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Порядка 60 миллиардов рублей вложили власти Москвы в развитие индустриального парка "Руднево", сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Строительство трех корпусов для переселения участников программы реновации началось в районе Фили-Давыдково в Москве, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

