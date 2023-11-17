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Новости

17 ноября, 22:30

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о готовности более чем на 75% станции "Тютчевская"

Новости часа: Собянин сообщил о готовности более чем на 75% станции "Тютчевская"

Новости часа: в системе здравоохранения Москвы работает около 3 тыс врачей общей практики

Собянин доложил о готовности станции "Тютчевская" новой линии метро

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Новости часа: центр для разработчиков БПЛА откроют в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Новости часа: с начала года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов

Новости часа: 68 молочных кухонь в Москве работают по новому стандарту

Собянин рассказал, как в Москве улучшают работу сети молочно-раздаточных пунктов

Стация "Тютчевская" Троицкой линии метро в Москве готова более чем на 75%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.

Специалисты Госинспекции по недвижимости Москвы восстановили ветхое здание 1917 года в районе Хорошево-Мневники.

С начала года свыше одной тысячи обращений поступило на сервис "Московский инвестор", заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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