17 ноября, 22:30Новости
Новости часа: Собянин сообщил о готовности более чем на 75% станции "Тютчевская"
Стация "Тютчевская" Троицкой линии метро в Москве готова более чем на 75%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.
Специалисты Госинспекции по недвижимости Москвы восстановили ветхое здание 1917 года в районе Хорошево-Мневники.
С начала года свыше одной тысячи обращений поступило на сервис "Московский инвестор", заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.