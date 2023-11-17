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Новости

Новости

17 ноября, 21:30

Новости

Новости часа: в системе здравоохранения Москвы работает около 3 тыс врачей общей практики

Новости часа: в системе здравоохранения Москвы работает около 3 тыс врачей общей практики

Собянин доложил о готовности станции "Тютчевская" новой линии метро

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Новости часа: центр для разработчиков БПЛА откроют в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Новости часа: с начала года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов

Новости часа: 68 молочных кухонь в Москве работают по новому стандарту

Собянин рассказал, как в Москве улучшают работу сети молочно-раздаточных пунктов

Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

В московской системе здравоохранения работают около трех тысяч врачей общей практики. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва представила образовательно-туристический проект "Город открытий" на международной конференции в Алматы, которая пройдет с 15 по 16 ноября, заявили представители Мостуризма.

За девять месяцев с начала 2023 года в Москве зафиксировали рост основных социально-экономических показателей.

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