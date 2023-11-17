Новости часа: в системе здравоохранения Москвы работает около 3 тыс врачей общей практики

В московской системе здравоохранения работают около трех тысяч врачей общей практики. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва представила образовательно-туристический проект "Город открытий" на международной конференции в Алматы, которая пройдет с 15 по 16 ноября, заявили представители Мостуризма.

За девять месяцев с начала 2023 года в Москве зафиксировали рост основных социально-экономических показателей.