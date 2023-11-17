Собянин доложил о готовности станции "Тютчевская" новой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что станция столичного метрополитена "Тютчевская" Троицкой линии метро готова более чем на 75 процентов. Он отметил, что к завершению подходят монолитные работы, а на данный момент происходит архитектурная отделка платформы.

Строительство семи автомобильных мостов через реки планируется завершить на территории столицы в ближайшие два года. Новые переправы свяжут разные районы города и помогут сильно сократить время в пути для многих москвичей.

В районе Тропарево-Никулино открыли школу "Тропарево". У старшеклассников прошел 17 ноября первый учебный день в новых кабинетах. В образовательном учреждении есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой, пространство для шахматного кружка.

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