Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 164 тысяч человек получат современное жилье по реновации в ЮВАО. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сервис "Московский инвестор" принял более тысячи обращений с начала года. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Движение ограничат в районе Летниковской улицы до конца марта из-за строительства инженерных сетей. Это данные Дептранса.