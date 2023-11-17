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Новости

17 ноября, 20:00

Город

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Новости часа: центр для разработчиков БПЛА откроют в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Новости часа: с начала года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов

Новости часа: 68 молочных кухонь в Москве работают по новому стандарту

Собянин рассказал, как в Москве улучшают работу сети молочно-раздаточных пунктов

Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Собянин сообщил, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 164 тысяч человек получат современное жилье по реновации в ЮВАО. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сервис "Московский инвестор" принял более тысячи обращений с начала года. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Движение ограничат в районе Летниковской улицы до конца марта из-за строительства инженерных сетей. Это данные Дептранса.

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