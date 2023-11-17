17 ноября, 20:00Город
Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 164 тысяч человек получат современное жилье по реновации в ЮВАО. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Сервис "Московский инвестор" принял более тысячи обращений с начала года. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
Движение ограничат в районе Летниковской улицы до конца марта из-за строительства инженерных сетей. Это данные Дептранса.