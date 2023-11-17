Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 818 домов входят в программу реновации в Юго-Восточном округе столицы. Более 164 тысяч человек получат современное жилье. В настоящее время 67 домов строят и проектируют. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Слоты для записи на открытые экскурсии в Боткинскую больницу заполнены за сутки. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Участников "Московского долголетия" пригласили на курсы по рисованию. Об этом заявили в департаменте соцзащиты столицы.