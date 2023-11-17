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Новости

17 ноября, 15:30

Общество

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин: в ЮВАО по программе реновации строится и проектируется 67 домов

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Новости часа: с 2011 года в Москве построено 586 новых школ и детских садов

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Собянин рассказал о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Новости часа: Собянин сообщил о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Собянин утвердил проект строительства новых дорожных объектов в районе "Москва-Сити"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 818 домов входят в программу реновации в Юго-Восточном округе столицы. Более 164 тысяч человек получат современное жилье. В настоящее время 67 домов строят и проектируют. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Слоты для записи на открытые экскурсии в Боткинскую больницу заполнены за сутки. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Участников "Московского долголетия" пригласили на курсы по рисованию. Об этом заявили в департаменте соцзащиты столицы.

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