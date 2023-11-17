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17 ноября, 15:00

Общество

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Новости часа: с 2011 года в Москве построено 586 новых школ и детских садов

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Собянин рассказал о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Новости часа: Собянин сообщил о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Собянин утвердил проект строительства новых дорожных объектов в районе "Москва-Сити"

Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Новости часа: 3 тыс врачей общей практики работают в столичной системе здравоохранения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 67 домов по программе реновации строят и проектируют в ЮВАО. Более 164 тысяч человек получат современное жилье. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московское предприятие увеличило объем производства средств индивидуальной защиты на 45%. Об этом заявил министр столичного правительства Владислав Овчинский.

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области из-за гололедицы. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

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