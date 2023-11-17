Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 67 домов по программе реновации строят и проектируют в ЮВАО. Более 164 тысяч человек получат современное жилье. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московское предприятие увеличило объем производства средств индивидуальной защиты на 45%. Об этом заявил министр столичного правительства Владислав Овчинский.

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области из-за гололедицы. Об этом рассказали в Гидрометцентре.