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Новости

17 ноября, 14:30

Экономика

Новости часа: с 2011 года в Москве построено 586 новых школ и детских садов

Новости часа: с 2011 года в Москве построено 586 новых школ и детских садов

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Собянин рассказал о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Новости часа: Собянин сообщил о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Собянин утвердил проект строительства новых дорожных объектов в районе "Москва-Сити"

Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Новости часа: 3 тыс врачей общей практики работают в столичной системе здравоохранения

Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая школа открылась в столичном районе Тропарево-Никулино. Всего 586 новых школ и детских садов построили в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инвесторы смогут арендовать на торгах в Москве четыре участка для строительства коммерческих объектов. Об этом заявил министр правительства столицы Максим Гаман.

На Тверской площади в субботу, 18 ноября, начнется фестиваль "Мастерская подарков" проекта "Сделано в Москве". Об этом рассказали власти города.

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