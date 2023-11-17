Новости часа: с 2011 года в Москве построено 586 новых школ и детских садов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая школа открылась в столичном районе Тропарево-Никулино. Всего 586 новых школ и детских садов построили в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инвесторы смогут арендовать на торгах в Москве четыре участка для строительства коммерческих объектов. Об этом заявил министр правительства столицы Максим Гаман.

На Тверской площади в субботу, 18 ноября, начнется фестиваль "Мастерская подарков" проекта "Сделано в Москве". Об этом рассказали власти города.