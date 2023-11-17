17 ноября, 13:45Город
Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую школу открыли в районе Тропарево-Никулино 17 ноября. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Строительство нового здания Театра мюзикла в Москве завершат в 2027 году. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Новую платформу построили на будущей станции МЦД-3 Митьково. Это данные МЖД.