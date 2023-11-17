Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 13:30

Город

Собянин рассказал о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Собянин рассказал о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Новости часа: Собянин сообщил о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Собянин утвердил проект строительства новых дорожных объектов в районе "Москва-Сити"

Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Новости часа: 3 тыс врачей общей практики работают в столичной системе здравоохранения

Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити"

Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

В районе Тропарево-Никулино открыли новую школу "Тропарево". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Здание на Академика Анохина приспособлено для маломобильных учеников. В нем есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой, пространство для шахматного кружка. На базе IT-полигона ребята займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

В последние годы Тропарево-Никулино активно развивалось. Там появилась новая станция метро – "Озерная". Открыли шесть маршрутов наземного транспорта, благоустроили проходящий через район участок Ленинского проспекта, а также парк Летчиков-испытателей. Также привели в порядок дворы, детские и спортивные площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика