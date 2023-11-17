Собянин рассказал о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

В районе Тропарево-Никулино открыли новую школу "Тропарево". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Здание на Академика Анохина приспособлено для маломобильных учеников. В нем есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой, пространство для шахматного кружка. На базе IT-полигона ребята займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

В последние годы Тропарево-Никулино активно развивалось. Там появилась новая станция метро – "Озерная". Открыли шесть маршрутов наземного транспорта, благоустроили проходящий через район участок Ленинского проспекта, а также парк Летчиков-испытателей. Также привели в порядок дворы, детские и спортивные площадки.

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