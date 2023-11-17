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Новости

17 ноября, 13:30

Общество

Новости часа: Собянин сообщил о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Новости часа: Собянин сообщил о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Собянин утвердил проект строительства новых дорожных объектов в районе "Москва-Сити"

Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Новости часа: 3 тыс врачей общей практики работают в столичной системе здравоохранения

Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити"

Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Собянин: в Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Большую работу по развитию района Тропарево-Никулино провели в столице в последние годы в рамках программы "Мой район". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти втрое. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

К концу следующей недели высота снежного покрова в Москве составит шесть сантиметров. Об этом заявили синоптики.

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