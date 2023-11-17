Новости часа: Собянин сообщил о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Большую работу по развитию района Тропарево-Никулино провели в столице в последние годы в рамках программы "Мой район". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти втрое. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

К концу следующей недели высота снежного покрова в Москве составит шесть сантиметров. Об этом заявили синоптики.