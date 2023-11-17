Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "Тютчевская" готова более чем на 75%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сотрудники четырех московских больниц прошли обучение в рамках проекта "Цифровая клиника". Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за гололедицы. Это данные Гидрометцентра.