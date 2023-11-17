Новости часа: 3 тыс врачей общей практики работают в столичной системе здравоохранения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около трех тысяч врачей общей практики работают в городской системе здравоохранения. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число поездок на автобусах коммерческих перевозчиков в Москве в 2023 году превысило 174,5 миллиона. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Сезон велопроката и аренды электросамокатов в столице подходит к концу. Это данные Дептранса.