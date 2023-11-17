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Новости

17 ноября, 12:00

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Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити"

Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Собянин: в Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Собянин: Москва добилась рекордных результатов в летнем сезоне речной навигации

Москва вошла в топ-10 культурных городов мира – Собянин

Собянин: поезда "Москва-2020" пойдут по Замоскворецкой линии метро в 2024 году

Новости часа: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На будущей станции метро "Тютчевская" установили четыре эскалатора. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Шестнадцать объектов здравоохранения сдали в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Более шести тысяч разработок представили на московской "Карте инновационных решений". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

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