17 ноября, 12:00Город
Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На будущей станции метро "Тютчевская" установили четыре эскалатора. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Шестнадцать объектов здравоохранения сдали в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.
Более шести тысяч разработок представили на московской "Карте инновационных решений". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.