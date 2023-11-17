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Новости

17 ноября, 11:45

Общество

Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Новости часа: Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Собянин: в Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Собянин: Москва добилась рекордных результатов в летнем сезоне речной навигации

Москва вошла в топ-10 культурных городов мира – Собянин

Собянин: поезда "Москва-2020" пойдут по Замоскворецкой линии метро в 2024 году

Новости часа: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

В Москве модернизируют систему подготовки профессиональных кадров – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более двух тысяч студентов подали заявки на IT-стажировку в правительстве Москвы. Об этом сообщили власти города.

Почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу откроют в Москве с 18 ноября. Это данные департамента культуры.

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