Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более двух тысяч студентов подали заявки на IT-стажировку в правительстве Москвы. Об этом сообщили власти города.

Почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу откроют в Москве с 18 ноября. Это данные департамента культуры.