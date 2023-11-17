17 ноября, 07:30Транспорт
Собянин: Москва добилась рекордных результатов в летнем сезоне речной навигации
Летний сезон навигации стал рекордным по числу пассажиров круизного и прогулочного флота. Как отметил Сергей Собянин, совершено 2,2 миллиона поездок. Это на 22% больше, чем в 2022 году.
С двух речных вокзалов пассажиры могли отправиться в 30 городов. Даже после закрытия летней навигации остаются работать теплоходы, которые имеют ледовый класс. Доступны и круглогодичные электрические суда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.