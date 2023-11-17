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17 ноября, 07:30

Транспорт

Собянин: Москва добилась рекордных результатов в летнем сезоне речной навигации

Собянин: Москва добилась рекордных результатов в летнем сезоне речной навигации

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Летний сезон навигации стал рекордным по числу пассажиров круизного и прогулочного флота. Как отметил Сергей Собянин, совершено 2,2 миллиона поездок. Это на 22% больше, чем в 2022 году.

С двух речных вокзалов пассажиры могли отправиться в 30 городов. Даже после закрытия летней навигации остаются работать теплоходы, которые имеют ледовый класс. Доступны и круглогодичные электрические суда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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