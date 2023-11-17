Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 07:15

Транспорт

Собянин: поезда "Москва-2020" пойдут по Замоскворецкой линии метро в 2024 году

Собянин: поезда "Москва-2020" пойдут по Замоскворецкой линии метро в 2024 году

Новости часа: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

В Москве модернизируют систему подготовки профессиональных кадров – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Новости часа: пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы ликвидирован

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства дорог в районе "Москва-Сити"

Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Новости часа: поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии в 2024 году

Новости часа: 48 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: резидент парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки

Подвижной состав на Замоскворецкой линии московского метро начнут обновлять в 2024 году. На линию выпустят современные отечественные поезда "Москва-2020". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

В настоящее время по маршрутам в столичной подземке курсируют 154 таких поезда. Для управления ими машинисты проходят специальное обучение. В настоящее время новые составы постепенно заменяют старые на Калужско-Рижской линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика