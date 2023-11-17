Собянин: поезда "Москва-2020" пойдут по Замоскворецкой линии метро в 2024 году

Подвижной состав на Замоскворецкой линии московского метро начнут обновлять в 2024 году. На линию выпустят современные отечественные поезда "Москва-2020". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

В настоящее время по маршрутам в столичной подземке курсируют 154 таких поезда. Для управления ими машинисты проходят специальное обучение. В настоящее время новые составы постепенно заменяют старые на Калужско-Рижской линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.