Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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17 ноября, 22:15

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Станция метро "Внуково" заработает в 2023 году – Собянин

Станция метро "Внуково" заработает в 2023 году – Собянин

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Станция метро "Внуково" заработает в 2023 году, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, это событие люди ждали 20 лет, и вот, наконец, почти все работы завершены.

Также в первом квартале 2023 года будут запущены строящиеся станции на БКЛ. Новые участки готовы на 90%. Продлят и Люблинско-Дмитровскую линию до поселка Северного. Мэр заявил, что у большинства москвичей теперь будет станция метро в шаговой доступности.

Строительство новых участков сопровождается закрытием станций. Как рассказал Собянин, это вынужденная мера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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