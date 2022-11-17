Станция метро "Внуково" заработает в 2023 году – Собянин

Станция метро "Внуково" заработает в 2023 году, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, это событие люди ждали 20 лет, и вот, наконец, почти все работы завершены.

Также в первом квартале 2023 года будут запущены строящиеся станции на БКЛ. Новые участки готовы на 90%. Продлят и Люблинско-Дмитровскую линию до поселка Северного. Мэр заявил, что у большинства москвичей теперь будет станция метро в шаговой доступности.

Строительство новых участков сопровождается закрытием станций. Как рассказал Собянин, это вынужденная мера.

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