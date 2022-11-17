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Собянин заявил о решении создать в Москве Федеральный центр беспилотных авиасистем

Собянин заявил о решении создать в Москве Федеральный центр беспилотных авиасистем

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В Москве создадут Федеральный центр беспилотных авиасистем. Он будет находиться в индустриальном парке "Руднево", сообщил Сергей Собянин.

В четверг, 17 ноября, правительство Москвы, Минпромторг РФ и АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" подписали соглашение о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации. Подписание состоялось в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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