Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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13:30

Общество

Собянин принял решение о привлечении инвесторов для создания четырех новых фармпроизводств

Собянин принял решение о привлечении инвесторов для создания четырех новых фармпроизводств

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В Москве создадут четыре новых фармацевтических производства. Такое распоряжение подписал Сергей Собянин.

По условиям контрактов, поставщики-инвесторы возьмут на себя обязательства за 2–4 года наладить выпуск в Москве 74 лекарств, среди которых иммунодепрессанты, противоопухолевые, противовоспалительные, антигистаминные препараты и другие.

В свою очередь правительство Москвы примет на себя обязательство закупать эту продукцию в течение 4–5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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