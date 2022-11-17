Собянин принял решение о привлечении инвесторов для создания четырех новых фармпроизводств

В Москве создадут четыре новых фармацевтических производства. Такое распоряжение подписал Сергей Собянин.

По условиям контрактов, поставщики-инвесторы возьмут на себя обязательства за 2–4 года наладить выпуск в Москве 74 лекарств, среди которых иммунодепрессанты, противоопухолевые, противовоспалительные, антигистаминные препараты и другие.

В свою очередь правительство Москвы примет на себя обязательство закупать эту продукцию в течение 4–5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.