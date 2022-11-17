Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Участки столичного метро закрывают для безопасности пассажиров – Собянин

Участки столичного метро закрывают для безопасности пассажиров – Собянин

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В Москве закрывают некоторые участки столичного метро для безопасности пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Это необходимо для прокладки других линий метро. Процесс, по словам мэра Москвы, является достаточно сложным.

Собянин напомнил, что в настоящее время для пассажиров закрыт участок Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Орехово". Движение поездов прекратили для полной реконструкции тоннеля между "Царицыно" и "Кантемировской".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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