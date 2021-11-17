Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках программы реновации в Москве

Количество мигрантов, работающих на стройках домов в рамках программы реновации в Москве, необходимо уменьшить. Об этом заявил Сергей Собянин.

"Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", – сказал мэр гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину в ходе осмотра нового дома, построенного по программе реновации на Бауманской улице.

Собянин порекомендовал подрядчику наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.