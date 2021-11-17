Собянин осмотрел возведенную по программе реновации новостройку в Басманном районе

Новостройку в Басманном районе, которую возвели по программе реновации, осмотрел Сергей Собянин. По его словам, в данном районе сейчас пять стартовых площадок, остальные четыре дома находятся в стадиях проектирования и строительства.

"Дом получился шикарный, с отделкой, подземным гаражом, своей площадкой, закрытым двором, хорошей отделкой, дом уровня бизнес-класса", – сказал Собянин.

Всего по программе реновации в Москве уже готов 161 новый дом. Еще 306 строят или проектируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.