Новости часа: основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Трамваи к станциям метро "Сокол", "Войковская", "Дмитровская" с 18 октября отменят по пятницам и выходным, заявили в Дептрансе.

Сильный туман прогнозируется в Москве ближайшей ночью, передает МЧС.

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