17 октября, 22:30Новости
Новости часа: основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершены
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Трамваи к станциям метро "Сокол", "Войковская", "Дмитровская" с 18 октября отменят по пятницам и выходным, заявили в Дептрансе.
Сильный туман прогнозируется в Москве ближайшей ночью, передает МЧС.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.