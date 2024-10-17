Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 22:30

Новости

Новости часа: основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершены

Новости часа: основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершены

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Новости часа: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Новости часа: за три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Собянин: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству

Новости часа: Собянин распорядился усилить контроль за вывозом стройотходов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Трамваи к станциям метро "Сокол", "Войковская", "Дмитровская" с 18 октября отменят по пятницам и выходным, заявили в Дептрансе.

Сильный туман прогнозируется в Москве ближайшей ночью, передает МЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствопогодавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика