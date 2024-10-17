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Новости

Новости

17 октября, 20:00

Новости

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Новости часа: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Новости часа: за три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Собянин: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству

Новости часа: Собянин распорядился усилить контроль за вывозом стройотходов

Собянин подписал постановление об усилении контроля за вывозом строительного мусора

Собянин: за три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Музей транспорта Москвы отреставрировал интерьер вагона метро 1927 года выпуска, рассказали в пресс-службе учреждения.

Экзотические животные в Московском зоопарке переведены в теплые помещения, заявил представитель зоосада.

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