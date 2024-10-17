Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершили в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Музей транспорта Москвы отреставрировал интерьер вагона метро 1927 года выпуска, рассказали в пресс-службе учреждения.

Экзотические животные в Московском зоопарке переведены в теплые помещения, заявил представитель зоосада.