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Новости

Новости

17 октября, 18:00

Новости

Новости часа: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству

Новости часа: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Новости часа: за три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Собянин: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству

Новости часа: Собянин распорядился усилить контроль за вывозом стройотходов

Собянин подписал постановление об усилении контроля за вывозом строительного мусора

Собянин: за три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Новости часа: программа реновации жилья в Москве станет постоянной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва является лидером по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству. Об этом заявил Сергей Собянин.

Жители почти 130 домов получили новые квартиры по реновации в сентябре, сообщили власти города.

Синоптики рассказали, что в ночь на 18 октября желтый уровень погодной опасности в Москве и области объявили из-за тумана.

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