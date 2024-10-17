Новости часа: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва является лидером по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству. Об этом заявил Сергей Собянин.

Жители почти 130 домов получили новые квартиры по реновации в сентябре, сообщили власти города.

Синоптики рассказали, что в ночь на 18 октября желтый уровень погодной опасности в Москве и области объявили из-за тумана.