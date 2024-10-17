17 октября, 18:00Новости
Новости часа: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва является лидером по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству. Об этом заявил Сергей Собянин.
Жители почти 130 домов получили новые квартиры по реновации в сентябре, сообщили власти города.
Синоптики рассказали, что в ночь на 18 октября желтый уровень погодной опасности в Москве и области объявили из-за тумана.