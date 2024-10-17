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17 октября, 16:00

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Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 октября

В Москве завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы – привели в порядок более 20 километров. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

Мэр напомнил, что Яуза является одной из самых крупных рек в Москве, протекающих в северо-восточной и центральной части столицы. Ее длина составляет 48 километров, из которых примерно 28 километров находятся в границах города. Исток Яузы расположен в болотах на территории "Лосиного острова", а устье – в центре города у Большого Устьинского моста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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